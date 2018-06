Asl: le perplessità della Uil sul traferimento di Giordano

Dopo la Cisl anche la Uil Fpl di Salerno boccia la decisione di trasferire il manager Antonio Giordano ed il suo entourage dall'Asl di Salerno all'Azienda dei Colli. "Facciamo presente - ha commentato Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl di Salerno - che tale decisione può essere foriera di un inaugurabile blocco delle procedure finora messe in campo, con particolare riguardo al riordino su base dipartimentale dell’azienda, dell’affidamento degli incarichi dirigenziali, delle procedure di reclutamento del personale e della stabilizzazione dei lavoratori precari, tutte problematiche che il dottor Giordano con la sua struttura stava portando a compimento, anche lavorando, per la prima volta in tanti anni, in sinergia con l’Azienda Ruggi, e che ora con una nuova fase commissariale sono seriamente messe a rischio".

L'appello

Secondo Salvato, quindi, le problematiche di altri territori non devono influenzare il processo di crescita che si stava attuando nell'Asl Salerno: "Il tempo scorre inesorabile e riteniamo che non sia più il tempo di procrastinare le decisioni che un’intera provincia sta aspettando da anni e che impattano inevitabilmente sulla salute pubblica - ha incalzato - Chiediamo pertanto, nell’ottica di una continuità di azione gestionale, di voler riconsiderare la scelta effettuata, trovando, dove possibile e con ogni mezzo a disposizione, la soluzione più idonea per poter garantire la continuità di azione che il dottore Giordano e il suo entourage hanno finora garantito" ha concluso, infine, Salvato.