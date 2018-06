Nuova direzione dell'Asl Salerno: si insedia il Commissario Straordinario

Domattina, mercoledì 20 giugno, alle ore 10.30, presso la sala conferenza della sede centrale di via Nizza, ci sarà l'insediamento della nuova Direzione dell'Asl Salerno. Sarà composta dal Commissario Straordinario dottore Mario Iervolino, che subentra al dottore Antonio Giordano ora all'ospedale dei Colli, dal Sub Commissario con funzioni Sanitarie dottore Vincenzo D'Amato, e dal Sub Commissario con funzioni Amministrative dott. Germano Perito.