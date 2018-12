Asl Salerno, revocato il bando per l'affidamento del "servizio 118"

L’Asl di Salerno ha revocato la delibera per l’affidamento semestrale con opzione di rinnovo per un altro semestre del servizio trasporto infermi e soccorso 118. Una decisione – riporta Salernosanità - che porterà all’emanazione di un “bando di gara che fornisca risposte organizzative adeguate alle attuali esigenze del sistema di Emergenza territoriale”.

Le novità

Il nuovo bando intende ”privilegiare un’ internalizzazione del personale, aumentando fino al 50% il ricorso a personale aziendale” come elemento fondamentale per garantire la qualità; “la introduzione di mezzi di soccorso avanzato tramite auto mediche”. Ciò, infatti, “permetterebbe un notevole risparmio in quanto in tale mezzo non è prevista la figura dell’ autista e la sostituzione parziale di ambulanze medicalizzate con auto mediche permetterebbe un congruo risparmio in termini economici permettendo di passare il numero dell’ equipaggio standard da tre a due unità”.