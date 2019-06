Asl, opportunità di lavoro per infermieri nel salernitano: l'avviso pubblico

Nuove opportunità per infermieri, nel salernitano. E' stato pubblicato un avviso, per soli titoli, a tempo determinato per dodici mesi, di 60 infermieri. Come riporta Salerno Sanità, l’Asl recluta personale da assegnare, nello specifico, al DEA Nocera-Pagani- Scafati (30 unita’) e al DEA Eboli-Battipaglia-Rocca (10) e al DEA Vallo-Agropoli (20).

La domanda

La domanda va inviata, entro quindici giorni, sulla specifica piattaforma che si troverà sul sito aziendale dell’Asl.