Asl in tour nelle località balneari del Cilento: le tappe

Continua la campagna di comunicazione itinerante voluta dall’Asl di Salerno per informare i cittadini sui servizi che l’Azienda eroga nelle località balneari, e per illustrare le misure messe in campo nell’ambito della prevenzione.

Le tappe

A Capaccio (venerdì 27 luglio 2018) sarà installato un gazebo brandizzato, dotato di defibrillatore, operativo nella fascia oraria 9-18, con la presenza costante di un soccoritore, il cui compito è fornire assistenza di primo soccorso, orientamento e attivazione se necessario del servizio 118. Nei pressi del Lido Nettuno in un camper brandizzato Asl saranno svolte attività ricreative volte alla prevenzione con tre appuntamenti alle 10, 12.30 e 16, per quiz, ristoro e premi. Le altre tappe sono Agropoli (sabato 28 luglio-Piazza Vittoria alle 10, 12.30 e 16); Pollica (domenica 29 luglio – Porto di Acciaroli alle 10, 12.30, 16); Ascea (lunedì 30 luglio – Via Marina alle 10, 12.30 e 16); San Giovanni a Piro (martedì 31 luglio alle 10, 12.30 e 16).