Buona sanità: Asportato un tumore grazie alla Full Thickness Endoscopic Resection

Un grande traguardo è stato tagliato presso l'Unità Operativa di Endoscopia dell'Ospedale Fucito di Mercato San Severino, diretta dal dottor Attilio Maurano, dove è stato eseguito il primo intervento nella nostra provincia di asportazione endoscopica di un tumore del retto con l'innovativa tecnica della Full Thickness Endoscpic Resection.

"In questa procedura mini invasiva – ha spiegato il dottor Claudio Zulli che ha effettuato l'intervento insieme al dottor Gianfranco Napoli ed all'I.P. Rocco Caiazza – si impiega un dispositivo ad elevata tecnologia che consente, con l'utilizzo di un semplice endoscopio, l'asportazione a tutto spessore di un piccolo tratto dell’intestino che contiene la lesione tumorale, evitando di incorrere in complicanze gravi come la perforazione o il sanguinamento grazie alla contemporanea sutura meccanica della base di taglio". "Siamo tra i pochi centri in Italia e in Europa – ha commentato il direttore Attilio Maurano - ad effettuare questo tipo di intervento che garantisce ottimi risultati in termini di guarigione e di complicanze, evitando tagli al paziente e garantendo un rientro al proprio domicilio in meno di 12h. Con questo intervento, la nostra unità operativa raggiunge un ulteriore traguardo nel trattamento delle patologie dell'apparato digerente". Un altro importante tassello nel campo dell'applicazione delle innovazioni tecnologiche in chirurgia endoscopica mini invasiva è stato, quindi, posto dalla UOC diretta dal dottor Maurano aumentando quindi l'offerta e la qualità assistenziale dell’ A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per tutto il territorio.