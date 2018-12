Assalto al portavalori sul raccordo Sa-Av: nuove analisi sulle auto incendiate

Proseguono senza sosta le indagini della Procura della Repubblica di Avellino sull'assalto ai portavalori dell’azienda di sicurezza Cosmopol, avvenuto martedì scorso, lungo il raccordo autostradale Sa-Av.

L'inchiesta

Gli investigatori - riporta Avellinotoday - effettueranno nuove analisi sulle automobili date alla fiamme per creare i blocchi anti soccorsi. Quest'ultime potrebbero rivelare particolari essenziali per risalire all'identità degli autori del furto da due milioni di euro. Intanto, saranno ascoltati ancora i vigilantes coinvolti nel raid e gli automobilisti che hanno vissuto in prima persona l'assalto avvenuto sulla strada che collega i due capoluoghi, attraversando la Valle dell’Irno.