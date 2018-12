Assalto al portavalori sul raccordo Sa-Av: è caccia al basista

Continuano, senza sosta, le indagini per dare un volto e un nome ai banditi che, martedì scorso, hanno seminato il panico sulla raccordo Salerno-Avellino. Gli inquirenti - riporta Avellinotoday - sono praticamente certi che, le affermazioni dei presenti, ovvero quelle relative all'accento pugliese dei rapinatori, siano veritiere. Roberto Patscot, il sostituto procuratore che sta conducendo le indagini, ipotizza la presenza di un basista all’interno della Cosmopol.

Il basista

La pista più inquietante che, senza ombra di dubbio, balena nella testa degli investigatori, è che l'azione condotta per la rapina, la sua chiara connotazione di tipo militare, potrebbe ricondurre alle formazioni paramilitari di origine balcanica. La Procura, infatti, è convinta che gli uomini che hanno partecipato alla rapina non sarebbero attivi soltanto in Puglia, ma avrebbero addirittura ambizioni internazionali.

Le ricerche

I militari dell'Arma, intanto, stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza, anche di abitazioni e attività imprenditoriali della zona. Una parte del gruppo, ancora, avrebbe utilizzato lo svincolo del comune ai piedi del Terminio per darsi alla fuga. Se la pista degli investigatori dovesse trovare conferme, questo lascerebbe intendere che la fuga dei delinquenti è avvenuta in direzione dell'agro nocerino-sarnese e quindi del Salernitano. Al momento, infatti, appare improbabile che la banda possa aver deciso di salire verso Forino e il Vallo di Lauro o verso il capoluogo irpino.