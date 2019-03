"Assassin's": la web serie di Alessandro Martines verrà distribuita da Amazon Prime Video

Assassin's, la web serie ideata e diretta dal giovane salernitano Salvatore Martines, già noto per il cortometraggio 2118, presto verrà distribuita dal colosso Amazon Prime Video. Come spiega il sito Zerottonove, infatti, la scommessa di un gruppo di giovani salernitani di impegnarsi in un progetto altamente ambizioso è stata vincente.

La serie

La web serie, ispirata alla fortunata saga videoludica di Assassin's Creed, ha impegnato ben 35 ragazzi e sarà distribuita da ottobre dalla piattaforma streming di Amazon. "Il progetto inizialmente era soltanto un’idea di un’idea, ma valutando la situazione, ho scritto un copione che, dopo un accurata traduzione, è stato inviato all’Amazon StoryBuilder, dove dopo due giorni di attesa ho ricevuto una risposta dalla casa di distribuzione californiana - ha spiegato Salvatore Martines - Si tratta di una storia inedita e, in ogni episodio, verrà citato il personaggio di Desmond Miles, che risulterà essere sempre di più un Easter Egg all’interno della serie. Abbiamo ottenuto la collaborazione di quattro compositori internazionali che creeranno le soundtracks ufficiali della web serie e grazie al sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, l’accesso al castello normanno della città, dove abbiamo ripreso per un intero giorno in tutta la struttura. Altre riprese sono state effettuate anche all’ex seminario di San Francesco e, tutt’ora, nel centro di Salerno".