Salerno ospita l'assemblea nazionale delle pubbliche assistenze

Salerno ospiterà il 26 e 27 maggio l’Assemblea nazionale delle Pubbliche Assistenze, al Mediterranea Hotel. L'evento è stato presentato in conferenza stampa stamattina a Palazzo di Città, alla presenza, tra gli altri, di associazione Vopi, Gruppo 80, Il Punto, GoPI. L’Assemblea, a cui sono chiamati a partecipare i delegati delle oltre 900 pubbliche assistenze, sarà un evento residenziale articolato in due giorni, nei quali ci saranno ampi momenti di confronto. Il tema sarà il futuro di Anpas e delle pubbliche assistenze alla luce dei cambiamenti che si dovranno apportare a seguito della riforma del terzo settore.

La presentazione



"Siamo una rete associativa di 920 realtà indipendenti ma organizzate e struttarate per poter svolgere al meglio attività sul territorio - spiega il presidente nazionale Anpas Fabrizio Pregliasco - Svolgiamo servizi di 118, trasporto di anziani. Senza di noi resterebbero a casa. Siamo una realtà importante con 100mila volontari. Nell'assemblea valuteremo le opportunità che il nuovo codice del terzo settore potrà dare in termini di trasparenza e legalità. Si sono inseriti anche concorrenti sleali sui quali dobbiamo fare luce. Garantiamo servizi essenziali e coesione sociale: facciamo rete e comunità. Siamo attivi nelle emergenze: operativi purtroppo nei tristi eventi in Emilia, L'Aquila, in Puglia. Ci possono essere volontari occasionali ma è molto rischioso. E' accaduto con gli angeli del fango che poi abbiamo dovuto noi assistere. Nelle nostre associazioni ci sono persone pagate, è un lavoro, contratto regolare. Lo facciamo, però, sempre nell'ottica di un bilancio virtuoso e di una razionalizzazione delle spese". Il Consigliere comunale Paola De Roberto ha aggiunto: "Facciamo rete con tutto il settore del volontariato, integriamo i servizi di qualità con quelli che già offriamo quotidianamente. Abbiamo esperienze legate all'accoglienza dei senza fissa dimora e anche nel settore del servizio civile. Svolgiamo progetti sperimentali, per noi la sicurezza e la salute dei cittadini sono beni prioritari".