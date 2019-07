Scandalo furbetti del cartellino al "Cardarelli": nel mirino anche cinque salernitane

Furbetti del cartellino all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, il più grande del Sud Italia, immortalati nelle telecamere installate dagli investigatori, mentre marcavano il badge anche per i colleghi. Sono 62 gli avvisi di garanzia notificati dalla Procura partenopea nei confronti di altrettanti dipendenti del nosocomio che dopo avere timbrato abbandonavano il posto di lavoro. A condurre l'indagine il commissariato Arenella. Su di loro pende l’accusa di truffa e la violazione della "legge Brunetta".

I video

Nelle immagini tratte dalle telecamere installate dai poliziotti in uno degli ingressi dell'ospedale si vedrebbe anche un giovane tra sui 10-12 anni, figlio di una dipendente del Cardarelli, che timbra il badge al posto della madre, che non si era invece presentata al lavoro in quel giorno.

I salernitani

Tra i 62 dipendenti dell’ospedale finito nell’occhio del ciclone, cinque sono della provincia di Salerno. Si tratta di G.M, 61enne di Teggiano; D.D.A, 41enne residente a Petina; A.G, 65enne nata a Nocera Inferiore; A.R, 26enne nata a Salerno e residente a Cava de’ Tirreni; C.V, 37enne nata a Celle di Bulgheria e residente a Centola.