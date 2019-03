Lotta all'assenteismo negli enti: il ministro Bongiorno premia anche l'Inps di Salerno

"Attestato di merito" a "undici dirigenti pubblici che con le loro azioni di controllo e denuncia hanno concretamente contribuito a contrastare il fenomeno dell'assenteismo negli enti presso i quali prestano servizio". Parola del ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno.

Il ministro ha inteso premiare gli anti-furbetti del cartellino, dopo averli ricevuti in mattinata, come annunciato ieri, a palazzo Vidoni, sede del ministero. All'incontro, si legge in una nota, anche i dirigenti dell'Inps di Salerno.