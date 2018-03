Assenteismo al Ruggi: prosciolti altri 22 imputati

Sono 22, tra i quali un medico del reparto di pediatria, i dipendenti del Ruggi che ieri sono stati prosciolti dal Giudice dell'Udienza Preliminare Piero Indennimeo.

Le motivazioni

Già nelle scorse settimane diversi dipendenti sono stati prosciolti ed anche questa volta la motivazione del proscioglimento è la medesima, ovvero che per dimostrare il reato non basta solo che il cartellino sia stato timbrato da un'altra persona, circostanza per la quale sono previste sanzioni disciplinari, ma che il dipendente sia stato effettivamente assente sul luogo di lavoro. La Procura ha già presentato ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere.