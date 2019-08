Assicurazioni costose e automobilisti senza cintura: i dati di Salerno

Assicurare la propria auto in provincia di Salerno richiede un esborso considerevole di denaro: 200 euro in più rispetto alla media nazionale. Lo rivela un'indagine condotta dal quotidiano Il Mattino, che pubblica un report. I picchi a Siano e ad Olevano sul Tusciano. Cresce il numero di auto non assicurate. Non solo polizze salate ma anche automobilisti indisciplinati.

Il vizio



Nel capoluogo, in pieno centro cittadiano, nel tratto compreso tra via Roma e via Trieste ma anche a piazza della Concordia, ci sono stati controlli a tappeto e raffica di multe irrogate agli automobilisti indisciplinati. Oltre settanta sono stati, infatti, sorpresi a guidare senza la cintura di sicurezza. Tante infrazioni nei mesi estivi, da maggio ad oggi. Nel centro del capoluogo si registra negli ultimi mesi una media di 18 sanzionati al mese per non aver indossato la cintura di sicurezza.