Associazione Genitori Italiani: Moccia è il referente per Pellezzano e Valle dell'Irno

Giovanni Moccia è il nuovo referente dell’Associazione Italiana Genitori (A.Ge) per il comune di Pellezzano e la Valle dell’Irno. A conferirgli l’incarico, lo scorso 16 ottobre, è stato direttamente il presidente regionale Massimo Apice.

La nomina

L’incarico nasce con l’obiettivo di “far crescere sempre più la presenza dell’associazione nei territori della Campania e, nel caso specifico, proprio partendo da Pellezzano, attraverso azioni di informazione, supporto, aiuto ai ragazzi ai giovani e alle famiglie del territorio della Valle dell’Irno”. L’A.Ge - ricordiamo - è nata nel 1968 dalla decisione di genitori, coordinati da Ennio Rosini, animati da un forte senso civico e da una grande passione a favore della famiglia, della scuola, dell’educazione. Oggi, dunque, è la federazione di oltre duecento associazioni locali di genitori, rappresentative di tutte le regioni italiane.

Il commento

E’ già al lavoro Moccia: “Ringrazio il presidente Apice, il direttivo regionale e gli associati tutti della Campania per la fiducia accordatami. Mi impegno sin da subito a costruire un solido ponte di comunicazione tra Age, Istituto Comprensivo e Comune di Pellezzano ma anche con qualunque altro soggetto operante a Pellezzano ed interessato con noi a favorire il benessere dei nostri giovani e delle loro famiglie. Inoltre sono già in cantiere iniziative pubbliche mirate proprio al principio di rete e di sussidiarietà di cui sopra”. L’impegno di Moccia per la scuola e i giovani di Pellezzano parte da lontano essendo, a fasi alterne, dal 2008 membro e presidente del Consiglio di Istituto.