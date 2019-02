Associazione "Il cerchio della vita". un nuovo sportello anti violenza ad Agropoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nasce il nuovo sportello anti violenza “Il cerchio della vita” con sede ad Agropoli (SA), in via Diaz 2, fondato dalla Criminologa Dottoressa Simona Di Lucia. Finalità dell’Associazione è quella di assicurare alle vittime di violenza di genere e dei loro figli l’avvio di percorsi personalizzati volti a favorire l’autonomia personale, in particolare, attraverso una ricerca finalizzata all'inserimento lavorativo, al fine di ottimizzare e coordinare un percorso sinergico ad un processo di superamento della violenza. «Bisogna educare alla relazione: è necessario che sussista un’educazione ai sentimenti e ai valori, per smorzare o quantomeno arginare le sempre più diffuse uccisioni di donne, in quanto donne…» Così afferma Simona Di Lucia, Sociologa e Criminologa Investigativa Forense esperta nella gestione di casi Violenza di Genere. Specialista nella risoluzione di Casi Giuridici, nonché Analista della Sfera Processuale e della Scena del Crimine. La sua attività comprende l'ascolto di soggetti, vittime di stalking o violenze a sfondo sessuale, in ambito intra o extrafamiliare, e ha seguito diversi casi emblematici come quello di Elisa Clapse analisi di reati come consulente di parte. I professionisti presenti all’interno dell’Associazione sono: L’Amministratrice Rosita SerritellaTecnico dei servizi sociali, operatrice sportello e tesoriere dell'Associazione, il Vicepresidente Patrizia Perciaborsco, attivista, già operativa da molti anni nel sociale e l’Avvocato Giovanni Basile che opera nel settore civile e panale ed’è specializzato in diritto di famiglia. “SALVATI” è il primo spot-film sul tema del femminicidio promosso dall’Associazione e realizzato con la sceneggiatura di Maddalena Orlando e la regia di Giuseppe Iadonisi, che uscirà per la prima decade di febbraio. E’ già in rete il teaser. Per info e contatti: Associazione Antiviolenza “Il Cerchio della Vita” – Via Diaz, 2 Agropoli (SA) Tel.: +39 377 376 4531 e-mail: ilcerchiodellavitaonlus@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/cerchiodellavitaonlus www.simonadilucia.com

