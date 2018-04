Associazione Marina, primavera tra tradizione marinaresca e formazione all’uso del defibrillatore cardiaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Su input del Presidente Massimo D’Alessio, l’Associazione Marina del Molo Manfredi di Salerno (adiacente Stazione Marittima) ha organizzato una serie di iniziative finalizzate al coinvolgimento della cittadinanza e degli appassionati alla (ri)scoperta delle tradizioni marinaresche salernitane e di conoscenza delle tecniche di base di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore cardiaco.

8-14-15-21-22-28-29 Aprile 2018 - “AprileVela”: uscite a tema in collaborazione UISP Nazionale & Ipotenusa Marina per promuovere, come iniziative sociali, le esperienze emozionali della barca a vela. L’iniziativa si struttura sull’accoglienza a terra presso Asd Marina (molo Manfredi) e sugli imbarchi con uscite alle ore 11 ed alle ore 15 (info: 338.1088358).

21 aprile 2018 - Il Gruppo Operativo Subacqueo di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Marina, organizza un corso di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore cardiaco a cura dei medici Dante Lopardo e Costantino Volpe. Si potrà ottenere il brevetto di ‘soccorritore laico’ e sono previsti incontri di ripasso per chi è già in possesso di brevetto (info 335 453781).

5-6-19-20 Maggio 2018 - “Corso Formazione Istruttori Circoli Vela” (089/2964928 – info@associazionemarina.it)