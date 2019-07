Assolta dopo le accuse di molestie sui bambini: risarcimenti di oltre 60mila per suor Soledad

Ha ottenuto un risarcimento per oltre 60mila euro, Suor Soledad per ingiusta detenzione. E' quanto stabilito dalla Corte di Appello di Salerno: la suora è ritornata in Perù, dopo aver incassato le accuse di molestie sessuali su 40 bambini che frequentavano l’asilo Santa Teresa di Vallo della Lucania. Il processo penale si è chiuso con la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Salerno e non è stato presentato alcun ricorso.

L'assoluzione

E' stata assolta, dunque, suor Soledad, in un primo momento condannata alla pena di anni 8 di reclusione, mentre le altre due suore ad un anno e mesi 4 di reclusione per favoreggiamento. La suora ha trascorso dieci giorni in carcere e molti mesi ai domiciliari. Continua, intanto, il processo civile dopo il ricorso presentato dalle famiglie dei bambini: l'udienza, come annuncia Infocilento, è stata fissata la 4 ottobre.