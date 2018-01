Asl di Salerno, in arrivo 34 nuovi medici di urgenza e 100 operatori socio sanitari

In arrivo 34 nuovi medici di urgenza e 100 operatori socio sanitari a Salerno. Continua, infatti, la campagna di reclutamento di nuovo personale da parte dell'Asl. Ieri, 11 gennaio, sono stati convocati in Direzione Generale i primi 29 medici di Medicina e Chirurgia di

Accettazione e d’Urgenza per l’immissione in servizio, presso la sede di prima utilizzazione. A seguire, saranno reclutati anche gli altri 5 medici della stessa disciplina, per effetto di un’ulteriore autorizzazione concessa dalla Regione.

Le procedure

Le procedure per l’avviso di mobilità regionale ed extraregionale per la copertura di 100 posti di operatore socio sanitario, indetto con delibera 827 del 1° settembre, sono terminate con la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale: i 100 operatori socio-sanitari saranno tutti assegnati ai presidi ospedalieri aziendali. Le nuove assunzioni, i cui iter sono stati portati a compimento nel giro di pochi mesi, consentiranno di porre rimedio a rilevanti criticità di organico nelle varie strutture, e permetteranno all’Azienda di poter fornire risposte sempre più adeguate alla domanda di assistenza da parte dei cittadini.