Vigili urbani a Salerno, l'appello della Csa Fiadel: "Assunzioni immediate"

Chiede assunzioni immediate per rinforzare il Comando dei vigili urbani di Salerno, Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel provinciale. “In questi giorni sentiamo tanto parlare di investimenti e futuro al Comune di Salerno e questo non può che trovarci d’accordo. Tuttavia, qualcuno pare essersi dimenticato della vertenza, ancora aperta, che sussiste all’interno del Comando della polizia municipale di via dei Carrari. - ha detto - Stiamo ancora aspettando il potenziamento del parco auto, per non parlare dell’arrivo delle nuove divise, oltre alla necessità di fare un nuovo concorso e nel contempo dare vita a un accordo che possa valorizzare l’anzianità di servizio e crei dei criteri oggettivi di collazione del personale. Per fasce di servizio intendiamo la sommatoria dei coefficienti dell’età di servizio e di quella anagrafica”.

Parla Rispoli