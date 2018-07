Litiga con dei migranti, poi ferisce tre carabinieri: fermato 33enne

Momenti di paura, ieri pomeriggio, nel centro di Atena Lucana, dove un 33enne originario del Vallo di Diano ma residente in Germania, dopo aver litigato con alcuni migranti, si è scagliato contro tre carabinieri della Stazione di Petina, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione.

La rissa

L’uomo, in preda all’ira, ha anche danneggiato la gazzella dei militari dell’Arma, i quali sono stati costretti a recarsi in ospedale, a Polla, per farsi medicare le ferite. Ora rischia una denuncia per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.