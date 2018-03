Vede i carabinieri e nasconde la droga: arrestato 36enne a Sala Consilina

Un ragazzo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sala Consilina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il posto di blocco

I militari dell’Arma hanno perquisito un’automobile guidata dal giovane che, durante i controlli, ha tentato di disfarsi di una busta di plastica sostenendo che conteneva soltanto spazzatura. La pattuglia, dopo aver recuperato prontamente la busta, ha accertato che, invece, conteneva oltre 20 dosi di eroina, già pronti per la vendita al dettaglio, e 400 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.