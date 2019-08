Atena Lucana, la finestra schiaccia un bimbo di 8 mesi: è grave

Un bambino di otto mesi è stato schiacciato da una finestra ed è stato trasportato in ospedale, in gravi condizioni. E' accaduto ad Atena Lucana. Lo scrive il quotidiano Il Mattino.

I soccorsi

La finestra sarebbe caduta in maniera accidentale. Il piccolo è ospite di un centro accoglienza migranti. E' stato trasferito in elisoccorso a Napoli. In un primo momento, era stato trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. A causa delle ferite riportate, però, i soccorritori hanno optato per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale “Santobono” di Napoli.