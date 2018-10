Andava in giro con una pistola a matricola abrasa: arrestato 18enne ad Atena Lucana

Un 18enne di Sanza è stato arrestato in via Maglianello ad Atena Lucana. Il giovane stava viaggiando come passeggero a bordo di un’automobile che è stata fermata dai carabinieri di Sala Consilina.

I controlli

Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola con matricola e segni distintivi abrasi. Il giovane è stato ammanettato e denunciato per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione e successivamente condotto agli arresti domiciliari. Questa mattina, nel corso del processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, ma ha deciso di rimetterlo in libertà.