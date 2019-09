Orietta Berti pranza in un albergo di Atena Lucana: foto-ricordo con lo staff

Orietta Berti fa tappa in provincia di Salerno e decide di pranzare nel Vallo di Diano. Nella giornata di ieri la famosa cantante italiana, mentre era in auto con suo figlio, è rimasta incuriosita dalla splendida struttura che ospita l’Hotel Villa Torre Antica di Atena Lucana. E così ha deciso di fermarsi per una sosta.

L'accoglienza

Ad accoglierla il giovane Antonio Santagelo, figlio del titolare dell’albergo, e lo staff, che gli hanno fatto degustare i prodotti tipici della zona e le specialità della casa. Subito dopo è andata via ma presto potrebbe tornare dalle nostre parti.

Gallery