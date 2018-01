Atena Lucana, ritorna a casa il 44enne scomparso: lieto fine

E' tornato a casa sano e salvo F.M., ad Atena Lucana. Il 44enne da qualche settimana aveva fatto perdere le proprie tracce: ieri pomeriggio, l'uomo si è recato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a Salerno, chiedendo ad una conoscente che lavora in quell'ufficio, un passaggio per far rientro a casa.

La denuncia

Dopo la denuncia dei familiari, i carabinieri della Stazione di Sala Consilina avevano avviato le ricerche per rintracciarlo: non si conoscono i motivi per i quali si era allontanato. Ad ogni modo, non è mancato il lieto fine.