Vallo di Diano, blitz dei carabinieri: chiuso un club privè

I carabinieri di Sala Consilina hanno chiuso un club privè situato nel Vallo di Diano. E, precisamente, nel comune di Atena Lucana.

Il blitz

Nel corso dei controlli, svolti insieme al personale della Siae di Napoli e dell’Asl di Salerno in diversi locali del territorio valdianese, è stata disposta la chiusura immediata del club privè per - si legge nel comunito dei carabinieri - “gravi difficoltà infrastrutturali rispetto agli standard di legge in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, promiscuità di sostanze chimico-detergenti nell’area di somministrazione di generi alimentari, un’altezza dei locali ed un sistema di areazione ed aspirazione insufficienti per le esigenze di sicurezza nonché la presenza di muffe su pareti e soffitti”.

La task force

Durante i pattugliamenti effettuati nel weekend è stata denunciata anche una persona a Padula per guida in stato di ebrezza alcolica (con tasso superiore a 2gr/l); sono state elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada per circa 4mila euro; ritirate tre patenti di guida e due carte di circolazione ed infine sequestrate due autovetture per mancanza di copertura assicurativa.