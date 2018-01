Atena Lucana, smantellata piazza di spaccio: arrestato 36enne

Un 36enne è stato arrestato, la scorsa notte, all’interno del “Piazzale delle Banche” ad Atena Lucana, dove i carabinieri sono riusciti a smantellare una vera e propria piazza di spaccio.

Il blitz

I militari dell’Arma, dopo aver notato un insolito viavai di auto con giovani, hanno fatto irruzione con le gazzelle all’interno del piazzale bloccando un pusher di origini marocchine, che aveva appena ceduto una dose di stupefacente ad un giovane del posto; il cittadino extracomunitario, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un panetto di hashish del peso di 100 grammi, che nascondeva indosso, ma è stato prontamente sottoposto a sequestro.

Il giovane seguirà il previsto piano per i consumatori di sostanze stupefacenti presso la Prefettura di Salerno, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio per direttissima da celebrarsi dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.