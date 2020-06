Atena Lucana, uomo trovato morto in casa: si indaga

Dramma, nella tarda serata di domenica, ad Atena Lucana, dove il cadavere di un 57enne, originario dell’Ucraina, è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione.

La scoperta

L’uomo, che viveva da solo, non si vedeva in giro da diversi giorni. E così qualcuno ha allertato i vigili del fuoco che, dopo aver forzato il balcone del primo piano, hanno rinvenuto il corpo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Molto probabilmente il 57enne è stato stroncato da un malore. Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri.