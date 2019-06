Resta schiacciato sotto al trattore: morto agricoltore ad Atena Lucana

Dramma, oggi, ad Atena Lucana, dove un anziano di 90 anni, G.I le sue iniziali, è morto mentre si trovava all’interno di un terreno agricolo situato in località Favata. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il trattore che stava utilizzando e che, improvvisamente, si è ribaltato per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La salma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Polla per gli accertamenti del caso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Sotto choc l'intera comunità.