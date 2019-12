Rischia di morire soffocato durante una festa: uomo salvato dal giovane dj

Rischia di morire soffocato ma viene salvato dal dj. E’ quanto accaduto, ieri sera, durante una festa ad Atena Lucana, dove un uomo stava soffocando a causa di un boccone di carne che aveva ostruito le vie respiratorie.

Il salvataggio

In suo soccorso è prontamente giunto Antonio Mangieri, 20 anni, il quale sta studiando per diventare operatore socio sanitario che, da sempre, ha una grande passione per la musica. Il giovane ha lasciato la consolle e ha praticato la manovra di Heimlich con cui ha consentito all'uomo di tornare a respirare salvandogli la vita.