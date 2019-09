Atrani, sigilli ad una struttura abusiva costruita sulla spiaggia

Gli agenti della Polizia Municipale di Amalfi hanno sequestrato una struttura provvisoria realizzata nella stessa area dove, lo scorso mese di giugno, hanno sigillato un noto stabilimento balneare.

I dettagli

Si tratta – riporta Il Vescovado - di una struttura metallica a supporto di teli di circa 75 metri quadrati, montata sull'arenile. Lo spazio sottostante ospitava un angolo bar: gli agenti hanno accertato l'assenza dei titoli autorizzativi, sia dal profilo paesaggistico che per la somministrazione di bevande e alimenti, atteso l'espresso divieto contenuto nella concessione demaniale dell'area. Per la quarta volta negli ultimi tredici mesi i vigili hanno provveduto ad apporre i sigilli alla struttura. Il titolare dovrà ora chiedere un nuovo dissequestro per ripristinare lo stato dei luoghi.