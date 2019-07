Atrani, tanica perde olio: ragazzi evitano che finisca in mare

Amore per la natura, rispetto per l'ambiente, senso civico: un gruppo di giovani residenti in costiera amalfitana si è occupato della rimozione di una tanica che perdeva olio, riportandola su terraferma ed evitando che l'olio esausto finisse in mare. E' accaduto ad Atrani.

La scoperta

Il corpo galleggiante da 25 litri a circa 500 metri dalla costa del piccolo borgo ha reso necesserio l'utilizzo di uno scafo della società di noleggio barche “Atrani B Service”. La tanica è stata tappata ma cominciava a fuoriuscire il liquido inquinante. Portata a terra, è stata smaltita.