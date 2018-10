Sorprese a rubare abiti in un negozio ad Atripalda: denunciate due salernitane

Due giovani donne salernitane sono state denunciate dai carabinieri di Atripalda (Av) con l’accusa di furto aggravato.

Il fatto

I militari dell'Arma sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale della Città del Sabato in quanto i dipendenti hanno segnalato la presenza di due donne che stavano tentando di rubare alcuni capi di abbigliamo che nascondevano nelle loro borse per eludere i controlli all’uscita del negozio. Queste ultime sono state prontamente bloccate e identificate, mentre la merce è stata restituita al proprietario. Per entrambe è stata avanzata la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.