Attentato al Centro per l'Impiego: De Luca sul posto, attesa intanto per i 40 milioni per la cassa integrazione

Grave attentato, nella notte, presso il Centro per l'Impiego di Avellino. Stamattina, il Governatore della Regione Vincenzo De Luca, si è recato sul posto: "I danni sono tali da far pensare a un vero e proprio ordigno esplosivo. Si tratta di un episodio grave e preoccupante, che richiede un deciso intervento delle forze dell'ordine e un'indagine immediata per individuare le responsabilità".

E' stata l'occasione anche per ringraziare tutti i dipendenti dei Centri dell'Impiego della Campania per l'enorme lavoro di questi mesi sia per la svolgimento del concorso della Regione, sia per le istruttorie relative alla cassa integrazione in questo periodo di emergenza.

La Campania è all'avanguardia in Italia nelle istruttorie, anche se nonostante il lavoro fatto e avendo inviato all'Inps le pratiche, molte istanze sono ancora ferme. Per la Cassa integrazione in deroga mancano dal Governo 40 milioni per la copertura di tutte le domande. Abbiamo già sollecitato e continueremo a farlo il Ministero del Lavoro augurandoci che vi siano al più presto risposte adeguate.