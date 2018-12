Attentato a Strasburgo, la testimonianza di una giovane salernitana: "Abbiamo iniziato a correre"

Da qualche minuto le notizie sono arrivate anche in Italia e alla mia famiglia e quindi posso scriverlo qua: alle 20 a Strasburgo c'è stato un episodio che sta prendendo sempre più i connotati dell'attentato, a prescindere dalla sua radice. Una persona ha sparato in pieno centro, in area Mercatini di Natale, dietro casa mia, e le prime voci trapelate parlano di persone "a terra". Io e i miei amici ci siamo trovati nel mentre e siamo corsi lontano: ora attendiamo al caldo, in un locale, ed è pure strano dirlo, ma questo tempo di attesa avvicina le persone. Stiamo qua, e tra poco ci sarà del vin chaud a scaldarci dal freddo di fuori. Per il freddo di dentro, ci vorrà un po' più di tempo.

E' questo il post pubblicato ieri sera su Facebook dalla giovane salernitana Elsa De Simone, residente a Strasburgo. La giovane, impegnata in un lavoro di comunicazione presso un'azienda, si trovava a pochi passi dall'attentato culminato con morti e feriti. Stamattina, un'atmosfera surreale in città, come racconta a Salernotoday, Elsa De Simone: "Molti negozi chiusi, altre attività sono aperte. Le persone sono a lavoro, ma le scuole chiuse. C'è una strana aria, quasi di immobilità, e i mercatini di Natale sono chiusi al momento".

Scene di guerra tra le luminarie delle feste, intanto, ieri sera, a causa degli spari in mezzo alla folla che hanno spezzato almeno tre vite. Tredici i feriti (otto gravi, cinque lievi), tra cui anche un italiano, un giovane giornalista radiofonico, Antonio Megalizzi, originario di Trento. Identificato, il killer che era finito già in carcere in passato e che, nel 2016, era stato segnalato come elemento 'radicalizzato' e come minaccia per la sicurezza nazionale. Ma alla polizia era noto soprattutto come un criminale comune, con 20 condanne sulla sua fedina. Si chiama Cherif C., 29 anni, di origini nordafricane ma nato a Strasburgo. Per prenderlo la polizia ha messo in piedi una caccia all'uomo imponente che ha visto in campo 350 uomini.