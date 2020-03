"Mio padre, con una bronchite interstiziale, ancora in attesa di tampone": la denuncia di una lettrice

Ci ha chiesto di denunciare "'inerzia delle istituzioni territoriali", Teresa Masullo, cittadina di Pontecagnano che sta vivendo un incubo insieme a suo padre, il signor Fernando Masullo.

Mio padre da venerdì con una bronchite interstiziale diagnosticata all'ospedale di Battipaglia: è stato mandato a casa senza tampone.

Il medico di base nel weekend non era reperibile e sono riuscita per "vie traverse" ad avere una richiesta all'Asl per il test. Ma ad oggi mio padre ancora non ha ricevuto aiuto e intervento da nessuno: non sappiamo come fare e siamo preoccupatissimi.