Bagni a cielo aperto e atti osceni nel fiume Irno: la denuncia

Doccia e pulizia personale vanno in scena sotto gli occhi dei passanti sbigottiti. La foto che pubblichiamo, volutamente sbiadita e scolorita per decoro e nel rispetto dei lettori, è quella di minore impatto. E' accaduto di tutto e di più, oggi pomeriggio, sulle sponde del fiume Irno, dove sono volati via reggiseno e slip. Un uomo e una donna, a loro giudizio lontani da occhi indiscriti ma in realtà in pieno giorno e davanti a tutti, hanno deciso di trasformare l'acqua del fiume nello sciacquone del proprio water o del proprio bidet. Scene inquietanti, segnalate dai cittadini. Pochi giorni fa, alcune persone avevano deciso di cucinare e dormire nei pressi del fiume. Adesso la doccia nature. Fioccano le denunce: urge l'intervento dei vigili urbani.