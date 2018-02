Atti osceni in luogo pubblico a Pontecagnano: denunciato un ubriaco

Atti osceni in luoghi pubblico a Pontecagnano Faiano. Come fa sapere il sindaco, Ernesto Sica, durante le attività di monitoraggio sul territorio, dopo una serie di segnalazioni, gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Capitano Francesco Lancetta, sono intervenuti in via Aosta, dove hanno identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria un uomo.

Le verifiche

Quest'ultimo, in stato di ebbrezza, si era reso protagonista di atti osceni in luogo pubblico. Sul posto, anche il Vopi. Continuano, dunque, i controlli per garantire sicurezza in città.