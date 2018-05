Vandali alla riscossa a Baronissi, il sindaco Valiante: "Educare le famiglie prima dei giovani"

Ennesimo sfogo amaro, da parte del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, su Facebook. Il primo cittadino, infatti, punta i riflettori sugli atti vandalici messi a segno nel parco giochi e presso altri posti simbolici della città, sottolineando come, molto spesso, prima ancora dei giovanissimi, sia opportuno educare le famiglie.

Ormai le (purtroppo) ripetute denunce di azioni di puro vandalismo perpetrate, da bande di giovanissimi, ai danni del patrimonio pubblico sembrano essere diventate “routinarie” e non scuotono ne’ indignano che pochi cittadini. Danneggiare il bene pubblico provoca evidentemente in certe persone “un gusto particolare” ed e’ (naturalmente!!!) un fenomeno diffuso anche da noi: solo negli ultimi giorni hanno sabotato l’asta del tricolore (che dovrebbe essere orgoglio di tutti gli italiani) in parco della Rinascita, hanno divelto , a poca distanza, la targa alla “panchina rossa” icona della non violenza alle donne; giorni prima hanno distrutto le reti dei campi di calcetto-gabbia appena inaugurati al parco-giochi Olimpia. Alcuni volti dei “giovanissimi eroi”, individuati dal sistema di videosorveglianza comunale, sono ora al vaglio della Polizia Municipale. Naturalmente non siamo certamente contenti per questo, la considerazione della mancanza del diffuso senso civico e del rispetto per la persona e per il bene comune non può che rattristare e indurre a serie riflessioni. Punire i giovani? Educarli? Meglio educare prima i loro genitori e le loro famiglie. Chissà!!!