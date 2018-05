Sicurezza a Salerno, varchi videosorvegliati nel centro storico: la mappa

Riflettori puntati sulla sicurezza, in città. Dal 14 maggio sono stati attivati, in via definitiva, infatti, diversi varchi nel centro storico di Salerno. In particolare, in via Antica Corte, via San Michele, via Nicola Monterisi, via Romualdo II Guarna, via Duomo angolo via Roma, via Portanova - entrata, via Portanova - uscita.

L'obiettivo

E ancora, in via Antonio Mazza, via Giuseppe Vigorito angolo via Roma, via Porta di Mare angolo via Roma, via Portacatena trav. Ave Grazia Plena Maggiore. A comunicarlo, il Comune di Salerno: lo scopo è, senz'altro, tutelare le persone e i luoghi, scoraggiando nuovi episodi di delinquenza e inciviltà.