Agropoli, attivo il servizio navetta nei weekend: condurrà al centro storico

Sarà attivo da domani (sabato 14 dicembre) il servizio navetta comunale gratuita per raggiungere il borgo antico di Agropoli. Sarà operativo tutti i fine settimana fino al 6 gennaio 2020. Il punto di ritrovo per coloro che volessero usufruirne è il parcheggio dell’ex campo sportivo Landolfi, a partire dalle ore 18. Condurrà al centro storico e al Castello Angioino Aragonese, dove è operativo il Castello incantato, la vera dimora di Babbo Natale, oltre ad un affascinante mostra di presepi artistici (presso sale nuove).

Le iniziative

Sempre presso il borgo antico, sabato, a partire dalle 18.30, prenderà il via anche l’iniziativa “Lagane e struffoli al borgo” percorso eno-musico-gastronomico, inserito nell’ambito del progetto “M’illumino di Natale”. Alle 21 è in programma il concerto del gruppo “Vienteterra”. Con questo ultimo step si completa il percorso dei mercatini artigianali e di Natale che, partendo da Piazza Vittorio Veneto, attraversa Corso Garibaldi, via Patella, gli Scaloni, per giungere al borgo antico. L’affascinante borgo rivivrà quest’anno anche la tradizione del Presepe Vivente. Previste quattro date: 25, 28, 29 dicembre e 5 gennaio 2020, a partire dalle ore 18.

Tra le iniziative che si svolgeranno, invece, il prossimo weekend, anche Mister e Miss Italia Baby Natale, alle 7, nella Sala Giovanni Paolo II – Oratorio Santa Maria delle Grazie; “Sbandieratori sotto l’Albero” alle ore 18, in Piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della città. Stessa location ed orario, domenica 15, quando sarà invece la volta della Tombolata vivente. Una iniziativa coinvolgente da vivere in allegria e spensieratezza nel centro cittadino.

