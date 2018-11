Atto vandalico contro i manifesti di "Scena Teatro": si indaga

Continuano gli atti vandalici al Centro Sociale di Pastena nei confronti dei manifesti pubblicitari del regista Antonello De Rosa e Scena Teatro.

La denuncia

La modalità è sempre la stessa e si verifica a ridosso di grandi eventi: presi di mira, ancora una volta, i manifesti pubblicitari di Scena Teatro e Antonello De Rosa. Episodi che lo stesso regista non ha mai preso in considerazione, ma che, adesso, essendosi ripetuti più volte, ha ritenuto di dover sporgere una denuncia contro ignoti per atti vandalici. “Si potrebbero ravvisare sicuramente oltre ad atti vandalici anche atti intimidatori” affermano dalla direzione Centrale di Scena Teatro. “Questo vandalismo nei confronti dei miei manifesti pubblicitari non mi scoraggia anzi, mi permette di fare ancor di più e sempre meglio il mio lavoro” chiosa, invece, De Rosa che aggiunge: “E' svilente percepire che ci potrebbe essere qualcuno che preso da chissà quale illogica sensazione passi del tempo, indisturbato a tagliare dai manifesti il mio viso e il mio nome”.

L'episodio è stato denunciato alle autorità competenti, poiché - sostengono dalla direzione di Scena Teatro - non si tratta di un "gesto isolato ma ripetuto nel tempo e nelle stesse modalità". "Siamo tutti vicini a chi subisce senza alcun motivo danni del genere". Scena Teatro è una realtà sempre più di livello nazionale ma che si autoproduce, non avendo alcun sussidio o finanziamento pubblico, la rovina dei manifesti è un grave danno economico per l’ Accademia che investe moltissimo in pubblicità.