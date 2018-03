Atto vandalico a Vietri, danneggiati l'asinello e la fontana in piazza

Vandali in azione a Vietri sul Mare: in piazza Matteotti sono stati danneggiati il “ciucciariello” (l'asinello ndr) e la tradizionale vasca della fontana in ceramica, la scorsa notte. A denunciarlo su Facebook, l’assessore alla Cultura Giovanni De Simone. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili dell'odioso gesto.

Lo sfogo dell'assessore

Qualche delinquente, imbecille, che non ha nulla da fare , si diverte nel rovinare i beni dei cittadini Vietresi. È stata già effettuata una denuncia verso ignoti ed è all’opera il comando di polizia locale che, attraverso le telecamere di Piazza Matteotti, sta già identificando gli autori dello scempio.

