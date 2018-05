Atto vandalico presso l'istituto “Carducci – Trezza” di Cava, l'appello dei Giovani Socialisti

Atto vandalico a Cava de’ Tirreni, presso l’Istituto Comprensivo “Carducci – Trezza”, che ha registrato il furto di ben 13 pc portatili e di altri beni a disposizione dell’Istituto. "Furto a firma ignota, vittime ben più che note: non si tratta dell’Istituto in sé ma degli studenti, privati di materiale che avrebbero potuto e dovuto utilizzare per le attività previste dal programma scolastico- osservano i Giovani Socialisti scesi in campo dopo il grave episodio - Al di là delle cause e degli inevitabili effetti dell’azione che fermamente i socialisti denunciano, è fondamentale garantire agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pari dignità dal punto di vista educativo e strutturale, in termini di materiale didattico e di messa in sicurezza dell’edificio che ospita le attività curriculari ed extra-curriculari".

L'osservazione

"In tal senso, il PON attualmente in essere per la scuola può garantire adeguati contributi finanziari sia per prevenire tali fenomeni attraverso percorsi formativi extra-curriculari, validi anche per temi di assoluta rilevanza e tremenda attualità quali il bullismo ed il cyberbullismo, sia per la messa in sicurezza degli edifici stessi (in termini di recupero infrastrutturale dell’Istituto e di sistemi di videosorveglianza) così come sostenuto anche da programmi comunitari e dal MIUR", si legge sulla nota della Federazione.

L'appello