Atto vandalico ad Ottati, l'amaro commento del sindaco Doddato

"C’è chi volontariamente e gratuitamente si prodiga per contribuire alla crescita del Paese alleviando i disagi dei Cittadini e chi volontariamente e gratuitamente si prodiga per contribuire a distruggere la lenta ma continua crescita del Paese, aggravando i disagi dei Cittadini". Questo l'amaro commento del sindaco di Ottati, Eduardo Doddato, in merito all'atto vandalico della scorsa notte.

Il gesto

Ignoti, infatti, hanno preso di mira i locali sottostanti il Comune, dove operano i medici di base e da cui accedono i giovani per recarsi al centro socio-culturale polivalente: sono state danneggiate porte e finestre. Accertamenti in corso, dunque, per risalire ai responsabili.