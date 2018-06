Imbrattano i muri della scuola: denunciati 5 ragazzi a Campagna

Cinque ragazzi di Campagna sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché accusati di invasione e danneggiamento aggravato di edifici pubblici.

Le indagini

Nella tarda serata del 25 giugno, infatti, dopo aver forzato una porta di ingresso secondaria ed una finestra, una decina di adolescenti sono entrati nelle aule della scuola primaria situata in località Camaldoli a Campagna. Poi, dopo aver prelevato della colla e delle vernici a tempera presenti nell’istituto, hanno imbrattato i muri e varie suppellettili. Il dirigente scolastico, quindi, ha segnalato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini che hanno portato all’identificazione dei cinque giovani. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità di altri ragazzi ma anche per accertare possibili collegamenti con altri atti vandalici compiuti nelle ultime settimane nella stessa scuola e nei vicini plessi scolastici di Serradarce e Vallegrini.