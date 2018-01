Attraversamenti pedonali a raso ad Angri, al via i lavori: il sopralluogo del sindaco

Ha tenuto diversi sopralluoghi, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, per la realizzazione degli attraversamenti pedonali a raso, cha saranno installati nel giro di un mese. Le aree interessate dall’intervento sono 5 e ubicate nelle immediate vicinanze degli ingressi scolastici. I lavori sono stati autorizzati con delibera 194 del 14 dicembre 2017 ed avranno una spesa complessiva di 28.100 euro.

Le strade interessate

In via Nazionale (Plesso Scolastico Taverna), via Stabia (Scuola Smaldone), via Leonardo Da Vinci (Ingresso Primo Circolo – Ingresso Scuola Smaldone), via Dante Alighieri (Ingresso Terzo Circolo).

Le dichiarazioni del sindaco: