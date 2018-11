Ex orfanatrofio di via De Renzi, taglio del nastro per l'auditorium

Si inaugurerà il 22 novembre, l'auditorium in via De Renzi. Progettato dall'architetto Maurizio Di Fruscia, nell'ambito della riqualificazione dell'ex orfanotrofio, l'auditorium comprende una mega piazza-terrazza che si estende per oltre duemila metri quadri. La data è ormai ufficiale: cresce la curiosità.