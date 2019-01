Aule fredde all'Istituto Focaccia, protestano gli studenti

All'Istituto Tecnico Tecnologico "Basilio Focaccia" di Salerno, gli studenti battono i denti e protestano. "Fa freddo - raccontano - le aule sono gelide". In una recente intervista concessa a Salerno Today, il presidente della Provincia, Strianese, e il dirigente del settore patrimonio ed edilizia scolastica, ingegnere Lizio, hanno fatto il punto sulle criticità riscontrate negli istituti scolastici di Salerno e provincia ed assicurato monitoraggio costante.

Le proteste

Gli studenti del Focaccia, però, segnalano continui disagi e richiamano l'attenzione delle Istituzioni. Parlano gli alunni della Sede Centrale, così come per gli altri plessi distaccati a Via Monticelli Alto e Via Pio XI: "Anche con i giubbini restiamo in classe, molti portano le coperte per sentire meno freddo. Il Decreto Legislativo 311/06, nell'articolo 4, indica i valori della temperatura ambientale, che si aggirano intorno ai 20°C per gli edifici scolastici. I termostati installati su ogni piano indicano 13/14°C e la scuola dovrebbe rimanere chiusa per mancata condizione di temperatura, termosifoni rotti o non funzionanti come dovrebbero; condizionatori non idonei per mancata pulizia, rischio allergie; l'impossibilità di praticare attività sportive durante le ore di Educazione Fisica, in quanto la palestra risulta congelata e non presenta impianti di riscaldamento. Anche i professori lamentano difficoltà a fare lezione".

La richiesta

"Abbiamo più volte segnalato al Dirigente Scolastico, Professoressa Maria Funaro ed ai Vigili del Fuoco. Chiediamo un supporto plausibile ed urgente a chi di dovere, per tutelare la nostra salute".